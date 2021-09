Castlevania powraca. Odświeżone klasyki zmierzają na nowe platformy

Castlevania Advance Collection zostało ocenione na Tajwanie. Tym razem nieoficjalnie zdradzono wszystkie platformy, na które może ukazać się pakiet gier.

Na Tajwanie sklasyfikowano (czyli wystawiono PEGI dla gry) Castlevania Advance Collection na komputery osobiste, PlayStation 4, Xbox One, a także na Switcha. Czyżby oznaczało to wydanie wkrótce jeszcze niezapowiedzianego kompletu gier? Istnieje taka szansa.

Przypomnijmy, że wcześniej w tym roku CAC sklasyfikowano w Australii (18 czerwca) i w Korei Południowej (25 czerwca). Co ciekawe w tym pierwszy kraju określono kolekcję jako multiplatformową, z kolei w Korei oznaczono pakiet jako PC. Teraz pierwszy raz podano wszystkie ewentualne platformy konsolowe.

Kolekcja może zawierać trzy gry wydane na Game Boy Adavance. Chodzi o: Castlevania: Cricle of the Moon (2001), Castlevania: Harmony of Dissonance (2002), a także Castlevania: Aria of Sorrow (2003). Na chwilę obecną pojawienie się takiego pakietu jest wyłącznie przeciekiem. Nie mamy innych oficjalnych informacji o kolekcji.

Jeśli przecieki okażą się prawdziwe, to dobrze byłoby zobaczyć kolejne porty tej już legendarnej serii. Dwa lata temu miała miejsce premiera pakietu dwóch odsłon na PS4, czyli Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood. Tytuły oryginalnie zadebiutowały kolejno w 1994 roku i 1997 roku.