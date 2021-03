Zbiegły więzień wyszedł z ukrycia, aby kupić Call of Duty

Uciekinier z brytyjskiego więzienia postanowił wybrać się do sklepu, aby kupić nowe Call of Duty. Oczywiście dość szybko został schwytany.

Strzelanki od Activision stale budzą sporo emocji. CoD wpłynął na branżę gier wideo i całą popkulturę, a do tego czasami potrafi odmienić losy pojedynczych ludzi. Okazuje się, że nie zawsze na lepsze.

Clint Butler odsiadywał wyrok siedemnastu lat pozbawienia wolności za kilka przestępstw, w tym rozbój i wykroczenia z udziałem broni palnej. Kryminalista zwiał zza kratek w listopadzie zeszłego roku i od tej pory pozostawał w ukryciu. Jego wyrok miał zakończyć się w 2024 roku.

Pech chciał, że Activision wypuściło w międzyczasie Black Ops Cold War. Butler najwyraźniej jest wielkim fanem gamingu i shooterów, więc postanowił wybrać się na zakupy ze znajomym i zgarnąć nowego CoD-a. Niestety (dla niego), na miejscu spotkali funkcjonariuszy brytyjskiej policji.

Policjanci z początku nie rozpoznali Butlera, ale zwrócili uwagę na podejrzaną rzecz. Uciekinier zmienił kierunek, kiedy zauważył funkcjonariuszy. Ci natychmiastowo się nim zainteresowali, a skazaniec tłumaczył, że wybrał się tylko po nowe Call of Duty, bo nie może usiedzieć na miejscu w trakcie lockdownu.

Wzbudziło to podejrzenia policjantów, a Butler postanowił zaatakować jednego z nich i rozpoczął na szczęście nieudaną próbę ucieczki. Poniżej znajdziecie nagranie z jego zatrzymania.

Policja West Midlands podaje, że Butler aktualnie znajduje się w więzieniu. Otrzymał łącznie osiemnaście miesięcy dodatkowej odsiadki za ucieczkę zza krat i napaść na funkcjonariusza. Przedstawiciel policji nazywa zachowanie Butlera idiotycznym i trudno się z nim nie zgodzić.

To była świetna robota naszych oficerów, którzy dzięki instynktowi zauważyli, że coś jest nie tak, a potem zawołali tych ludzi. Sytuacja zaostrzyła się bardzo szybko, ale obaj policjanci wykorzystali swoje wyszkolenie, powstrzymując Butlera, obezwładniając go i zakuwając w kajdanki, jednocześnie wzywając do pomocy pobliskich funkcjonariuszy.

Dlaczego Butler zdecydował się zaryzykować powrót do więzienia, podejmując idiotyczną decyzję o przyjeździe do miasta w czasie lockdownu ze znajomym, aby kupić grę wideo, pozostanie pewną tajemnicą.

– czytamy w oświadczeniu inspektora policji, Nicka Rowe, pod materiałem West Midlands Police