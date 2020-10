Najnowsze odsłony Call of Duty otrzymają specjalne skórki nawiązujące do kultowych horrorów. Dodatkowo ujawniono inne plany na straszny event.

Zbliża się coroczny czas grozy i strachu. Halloween to szalenie popularny motyw wydarzeń w grach wideo i nic dziwnego, że przewinie się on w serii Call of Duty.

The Haunting of the Verdansk wprowadzi szereg nowości, które spodobają się nie tylko fanom samych gier, ale też kultowych horrorów. W ręce graczy zostaną oddane skórki marionetki Billy’ego z Piły i Leatherface’a z Teksańskiej Masakry Piłą Mechaniczną.

Dodatkowo przygotowano wiele innych, ciekawych nowości. Ich spis możecie zobaczyć poniżej.

Plany na Halloweenowe wydarzenie w Modern Warfare i Warzone

Jak widać będzie sporo skórek, trybów i bonusów za granie. Znajdzie się coś dla graczy chętnych wyłożyć prawdziwą gotówkę na zawartość kosmetyczną, ale też dla tych, którzy chcą po prostu cieszyć się nowościami za darmo.

Szczególnie ciekawie prezentuje się tryb Zombie Royale, który zmodyfikuje założenia Warzone. Od teraz każdy pokonany gracz zmieni się w zombie zamiast trafić do Gułagu i aby odzyskać życie, będzie musiał doprowadzić do rychłego zgonu śmiertelnika.

Event rozpocznie się już dzisiaj i potrwa aż do 3 listopada. Macie więc aż dwa tygodnie, aby wziąć udział w zabawie. Dodatkowo na serwerach gry rozpocznie się wydarzenie gwarantujące zdobycie podwójnego doświadczenia.

Pełną listę nowości znajdziecie w tym miejscu.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.