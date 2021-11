Recenzje Call of Duty: Vanguard. Gdzie ta świetna kampania?

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Ukazały się już pierwsze recenzje Call of Duty: Vanguard. Choć to nadal dobry CoD, znalazło się miejsce na parę słów krytyki w stronę kampanii.

Nie zmienia to faktu, że gra absolutnie nie jest zła. Oceny są raczej pozytywne, choć bez większego zaskoczenia. Znalazło się parę wyższych not, ale nie oczekujcie czegoś nadzwyczajnie dobrego.

Oto wybrane oceny Call of Duty: Vanguard:

GamingTrend – 9/10

PlayStationLifestyle – 8.5/10

COGConnected – 8.4/10

PCGamesN – 8/10

GameInformer – 8/10

AttackoftheFanboy – 4/5

HardcoreGames – 4/5

GameSpot – 7/10

Najczęściej wymienianą zaletą gry jest – bez zaskoczenia – tryb multiplayer, który oferuje aż 20 map i satysfakcjonującą rozgrywkę. Dodatkowo recenzenci chwalą ilość dostępnej zawartości, która rozwinie się jeszcze po premierze. Liczne pochwały zgarnia także oprawa wizualna.

Niestety, jeśli liczyliście na wybitną w kontekście całej serii kampanię, rozczarujecie się. Unikatowe postacie mają nie pasować do Call of Duty, niektóre misje podobno odstają od reszty, a wszystkie zadania nie zajmą zbyt wiele czasu. Dopracowania ma wymagać również tryb zombie. Zabrakło też znaczącej innowacji, choć chyba mało kogo to już dziwi.

Jeśli jesteście fanami Call of Duty, Vanguard powinno spełnić Wasze oczekiwania. Jeśli jednak rozważaliście powrót do marki w nadziei na innowację lub chociaż bardzo dobrą kampanię, lepiej dobrze się zastanówcie.