Szykujcie się na Call of Duty: Vanguard. Wiemy, kiedy będzie można pobrać grę na konsolach

Premiera Call of Duty: Vanguard już 5 listopada. Twórcy ujawnili, kiedy będziemy mogli rozpocząć pobieranie plików tego tytułu. Nie poczekamy zbyt długo.

Pre-load najnowszego Call od Duty będzie dostępny dla każdego, kto kupił cyfrowe wydanie gry w ramach zamówienia przedpremierowego. Niestety, osoby zaopatrujące się w pudełko nie mają możliwości przygotowania się do debiutu tej produkcji.

Na PlayStation 4 i PlayStation 5 pobieranie rozpoczniemy 29 października o północy czasy polskiego. W przypadku Xbox One i Xbox Series, pobieranie rozpoczniemy 27 października o godzinie 6:00 czasu polskiego.

Niestety, nie wiemy, jak wygląda sytuacja w przypadku komputerów osobistych. Niewykluczone, że pre-load na PC wystartuje w tym samym momencie, co na konsolach któregoś producenta. Nie jest to jednak nic pewnego i Activision póki co nie wspomniało o tym ani słowa.

Jeśli już zdecydujecie się na wstępną instalację Call of Duty: Vanguard, nie będziecie mieć bardzo dużo plików do pobrania. Ujawniono rozmiar gry na konsolach i trzeba przyznać, że tytuł nie zajmuje dużo miejsca. No, przynajmniej w porównaniu do poprzednich części Call of Duty. Więcej informacji o rozmiarach gry znajdziecie w tym artykule.