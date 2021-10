Rozmiar Call of Duty: Vanguard na konsolach nie przyprawi Was o zawrót głowy

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Poznaliśmy rozmiar gry Call of Duty: Vanguard na konsolach aktualnej i poprzedniej generacji. Ku uciesze naszych dysków, nie jest źle.

Zgodnie z obietnicą twórców, tytuł zajmie znacznie mniej miejsca na naszych sprzętach do grania. Spekulowałem, że tytuł zmieści się w mniej niż 100 GB i, faktycznie, udało się – i to ze sporym zapasem

Rozmiar Call of Duty: Vanguard na konsolach:

PS4 – 54.65 GB (wymagane 93.12 GB miejsca)

PS5 – 64.13 GB (wymagane 89.84 GB miejsca)

Xbox One – 56.6 GB

Xbox Series X oraz S – 61 GB

Od paru części Call of Duty gracze mogą wybierać, które elementy gry chcą zainstalować. Podobnie będzie też tym razem. Jeśli nie zechcecie zaopatrzyć się w kampanię lub tryb zombie, będziecie mogli zrezygnować z ich pobrania. Pozwoli Wam to zaoszczędzić dodatkowe kilka do może nawet kilkudziesięciu gigabajtów miejsca.

Niemniej nawet w komplecie, rozmiar najnowszego Call of Duty nie przeraża. Około 60 GB to całkowicie akceptowalna wielkość plików w przypadku tej gry. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że poprzednie części zajmowały nawet ponad 150 GB. Do tego dochodziły również aktualizacje, które niekiedy wymagały od nas pobierania kilkunastu gigabajtów dodatkowych plików. Gracze z kiepskim łączem mieli prawo narzekać.