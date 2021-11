Gracze Call of Duty: Vanguard wściekli na jeden z trybów. „Proszę, anulujcie pre-ordery”

Tryb zombie do Call of Duty: Vanguard mocno wkurzył wielu graczy. Recenzje gry ujawniły poważne braki w lubianym przez fanów wariancie zabawy i niektórzy nawołują do anulowania zamówień przedpremierowych na grę.

Jednym z najważniejszych problemów trybu zombie jest brak ciekawej zawartości, który skutkuje szybko wkradającą się powtarzalnością i w końcu nudą. Choć tryb zombie jest też bardziej przystępny dla nowych graczy, najwięksi fani nieumarłych nie są zachwyceni zmianami.

Ludzie, jeśli nie jesteście w 100% przekonani do trybu zombie z Vanguard, proszę anulujcie swoje zamówienia przedpremierowe i nie kupujcie gry. To jedyna rzecz, która naprawdę pokaże Activision, że społeczność zombie jest naprawdę wkurzona tą żałosną zawartością premierową (lub jej brakiem). (…).

To jest dno dla społeczności zombie i jeśli wszyscy się zjednoczymy, może to będzie najniższy punkt w historii Call of Duty, a oni będą mogli wyciągnąć wnioski z tej smutnej wymówki „gry zombie”. – napisał Death-Stroke01 na forum Reddit

Co więcej, niektórzy faktycznie anulują swoje pre-ordery. Pod zacytowanym wyżej wątkiem znalazło się paru graczy, którzy zdecydowali się na wycofanie zamówienia przedpremierowego.

Właśnie zażądałem zwrotu pieniędzy za mój pre-order Vanguard. Miałem naprawdę dobre oczekiwania co do trybu zombie (jestem graczem zombie od 2010 roku, grałem w BO1 na WII), ale nie spodziewałem się, że zombie z Vanguard będą takie złe… to jest do bani. – skomentował JJBaarjaa

Czy wkurzenie graczy faktycznie zwróci uwagę Activision? Raczej w to wątpię, choć marzyć zawsze można. Jakby nie patrzeć, niektórym nowości wprowadzone do trybu zombie mogą się spodobać. Wszystko jest kwestią tego, która grupa odbiorców będzie bardziej liczna: ta wściekła na wydawcę czy zadowolona ze zmian.