Call of Duty najlepiej sprzedającą się serią w historii? O krok do rekordu wszechczasów

Genialna sprzedaż najnowszej odsłony serii Call of Duty sprawiła, że marka jest o krok od pobicia rekordu wszechczasów. Black Ops 6 znalazło miliony nabywców, a cała marka może stać się najlepiej sprzedającą się marką gier wideo w historii. Mimo wszystko pozycja numer 1 jest mocno ugruntowana.

Call of Duty numerem 1? Szansa jest, ale będzie trudno

Jaka jest najlepiej sprzedająca się seria gier w historii? Czołówka przez lata wyglądała dość podobnie i królował w niej Mario od Nintendo, na drugim miejscu był Tetris, a dalej choćby Minecraft czy Grand Theft Auto. No i nie zapominajmy o kultowym Call of Duty. Marka od Activision sprzedaje się tak dobrze, że właśnie zajęła drugą pozycję, powodując spadek legendarnego Tetrisa. Nie da się ukryć, że duża w tym zasługa najnowszego Black Ops 6 – udanej odsłony, która sprzedała się w wielomilionowym nakładzie.

Na horyzoncie majaczy jednak wizja pobicia historycznego rekordu. Czy popularny CoD może wejść na pierwsze miejsce rankingu sprzedaży wszechczasów? Teoretycznie wszystko jest możliwe. Deweloperzy nie ustają przecież w tworzeniu kolejnych części, ale to samo tyczy się również i Mario. Sympatyczny wąsacz jest przez Nintendo dość mocno eksploatowany, a jego obecny wynik wynosi niemal 900 milionów sprzedanych sztuk.

To ogromna różnica, bo Call of Duty dopiero co przekroczyło próg 500 milionów. Jak myślicie, uda się?

Droga do osiągnięcia tego sukcesu jawi się jako bardzo trudna. Mario też będzie poprawiał swój wynik i najpewniej niedługo przekroczy okrągły miliard. To będzie dopiero osiągnięcie!

Źródło: thenerdstash.com