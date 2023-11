Call of Duty: Modern Warfare III notuje słaby debiut na Twitchu. Nikt nie chce oglądać

Wyniki oglądalności Call of Duty: Modern Warfare III nie należą do najlepszych. Okazuje się, że gracze oglądaniem stremowanej rozgrywki nie są zainteresowani najnowszą odsłoną cyklu. Dość powiedzieć, że tak złego otwarcia gry z tego cyklu nie miały od 2019 roku. Ciekawe dlaczego…

Modern Warfare III na Twitchu bez zainteresowania?

Niedawna premiera najnowszej odsłony cyklu Call of Duty to masa kontrowersji. Gracze narzekali (i słusznie) na karygodnie krótką i odtwórczą kampanię oraz podejście do gry twórców. Ci stworzyli produkt mający zdecydowanie bliżej do DLC, aniżeli pełnoprawnej gry. CoD sprzedawany jest jednak za pełną cenę, zatem społeczność pełna jest rozczarowania.

To zdążyło przełożyć się na wyniki sprzedażowe, strasznie niskie oceny np. na Steam, a także niższą niż zazwyczaj oglądalnością na Twitch. Nadal mowa o milionach, choć w przypadku tej serii można było oczekiwać znacznie więcej. Modern Warfare III zajmuje obecnie 4. miejsce w rankingach najczęściej oglądanych streamów, ustępując GTA 5, Fortnite i League of Legends. Od premiery grę oglądano przez 15 milionów godzin i… jest to paradoksalnie słaby wynik.

Jest to najgorszy wynik gry z serii od 2019 roku. To jednak nie koniec złych wieści, bo mamy do czynienia z najgorzej przyjętym i ocenianym Call of Duty w historii. To zaskakujące, że po tylu latach i tak udało się przebić wszystkie gorsze momenty, jakie gra miewała do tej pory. Czy graliście już i wyrobiliście sobie ocenę? Sam tryb multiplayer jest dobry, jak to z reguły w CoDach bywa, jednak niesmak i tak pozostaje.