Wiemy, kiedy rusza nowy sezon w CoD Warzone i Black Ops Cold War. Zobaczcie, co nowego

Do sieci trafiła zapowiedź szóstego sezonu do gier Call of Duty Warzone oraz Black Ops Cold War. Poznaliśmy datę pojawienia się nowości.

Mamy garść ważnych informacji dla wszystkich graczy Call of Duty Warzone i Black Ops Cold War. Jeśli już znudziliście się aktualną zawartością w grach to spokojnie. Nowy sezon wystartuje już 7 października bieżącego roku. Czego możemy się spodziewać? Na pewno zmian i nowości. Przede wszystkim dostaniemy nowego Operatora- Adlera, którego możecie zobaczyć na świetnym zwiastunie poniżej. Polecamy obejrzeć wideo, bo jest naprawdę klimatyczne. Ponadto na filmiku widzimy zmiany na mapie Verdansk, która znajduje się w Call of Duty: Warzone.

Niestety na chwilę obecną nie mamy więcej oficjalnych informacji o nowościach w nadchodzącym szóstym sezonie. Niemniej premiera zbliża się wielkimi krokami, zatem musimy uzbroić się w cierpliwość. Zapewne za kilka dni twórcy podzielą się pełną listą zmian i nowości. Wiemy na pewno, że będzie dostępna przepustka sezonowa. Tę zakupimy już w dniu premiery.

Przypominamy, że już niedługo (5 listopada) zadebiutuje Call of Duty Vanguard. Dlatego też prawdopodobnie szósty sezon jest ostatnim, który pojawi się przed premierą nowej odsłony CoD.