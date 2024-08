Call of Duty: Black Ops 6 – za kilka dni ważne ogłoszenie! Kiedy ruszy beta gry?

Wielkimi krokami nadchodzi najnowsza odsłona Call of Duty. Tegoroczne Black Ops 6 ponownie pozwoli nam spotkać się ze znanymi bohaterami, lecz najważniejszym daniem będzie zdecydowanie tryb multiplayer. Już niedługo, bo za kilka dni będzie mieć miejsce oficjalna prezentacja wyczekiwanego trybu. Co więcej, część graczy będzie mogła spróbować swoich sił w trybie beta gry.

Prezentacja trybu multiplayer w Black Ops 6

Już niedługo, bo za kilka dni będzie mieć miejsce oficjalna prezentacja trybu multiplayer w Call of Duty: Black Ops 6. Dokładnie 26 sierpnia o 16:00 czasu polskiego gracze będą mogli pierwszy raz spojrzeć na to, co przygotowali twórcy — nie licząc oczywiście materiałów, które do tej pory wyciekły do sieci. Będzie to idealna okazja do zachęcenia sceptycznych fanów, którzy niekoniecznie chcieli rzucić się na grę jeszcze przed premierą.

A to również będzie możliwe, bo jeszcze w tym miesiącu ruszy wersja beta gry, w której owe rozgrywki sieciowe będzie można testować. Beta najnowszego Call of Duty wystartuje 30 sierpnia o 19:00 czasu polskiego. Potrwa do 4 września do 19:00 i będzie dostępna dla dwóch grup graczy. Mowa tu o posiadaczach zamówień przedpremierowych gry, jak i abonentów subskrypcji Xbox Game Pass na konsolach i PC.

Na szczęście dostępna będzie też tzw. faza 2, czyli otwarta beta gry. W tym trybie udział będzie można wziąć już od 6 września od godziny 19:00 do 9 września, do 19:00 – czyli od piątku do poniedziałku.

A premiera pełnej wersji, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, odbędzie się 25 października na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.

Źródło: gamerant.com