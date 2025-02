PS Plus z miłym prezentem dla fanów Call of Duty

Jeśli regularnie gracie na swoim PlayStation w Call of Duty, a do tego posiadacie PS Plusa, warto odebrać nowy prezent, bo jest za darmo.

Niedawno rozpoczął się drugi sezon zmagań w Call of Duty: Black Ops 6. Posiadacze PS Plus mogą przy tym liczyć na dodatkowe atrakcje, czyli dość bogaty pakiet, który odbierzecie zupełnie za darmo – o ile, rzecz jasna, macie subskrypcję. A jeśli nie? No cóż – da się to łatwo naprawić!

PS Plus już jest Wasz? Jeśli tak, to polecam udać się do PS Store, aby za darmo zgarnąć specjalny pakiet o jakże wdzięcznej nazwie „Call of Duty: Warzone – Pakiet PlayStationPlus – Sezon 02”. Wbrew pozorom, zyskacie przedmioty nie tylko do Warzone, ale również i do Black Ops 6. A co w środku worka z prezentami?

2 skórki Operatorów

3 schematy broni

2 animowane emotki

Talizman

Celownik

Emblemat

Tło

2 naklejki

Żeton 2PD gracza (1 godzina)

Żeton 2PD broni (1 godzina)

Jak odebrać pakiet? Wystarczy kliknąć odpowiedni przycisk na karcie produktu w PS Store. Poniżej znajdziecie bezpośredni link, dzięki któremu zgarniecie to wszystko.

Na marginesie zaznaczę, że Black Ops 6 staje się teraz darmowe, a przynajmniej na najbliższe dni. Przez weekend możecie za darmo cieszyć się wieloma nowościami, w tym trybem i mapami.

Źródło: PS Store