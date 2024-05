Call of Duty: Black Ops 6 oficjalnie zapowiedziane. “Nie jesteście gotowi”

Call of Duty: Black Ops 6 to tegoroczna odsłona cyklu, która wyciekała już wielokrotnie, ale teraz mamy oficjalne potwierdzenie jej istnienia.

Treyarch chyba nie wytrzymało, bo oficjalnie ujawniło nową odsłonę uwielbianej serii czy tam “podserii” (Black Ops, w sensie). Kolejne Call of Duty wedle przecieków ma nas zabrać w realia potyczki w Zatoce Perskiej, ale “przecieknięta” okładka jest jakaś taka… futurystyczna?

Call of Duty: Black Ops 6, a nie IIIIII oficjalnie

Patrząc na wcześniejsze nazewnictwo serii, myślałem, że teraz będzie Black Ops IIIIII (w końcu było IIII). Dobra, to tylko głupi żart, ale fakt faktem, iż tytuł istnieje, co teraz potwierdziło samo Treyarch i Activision Blizzard. Z drugiej strony sami nie wiemy, czy to finalny tytuł. Wcześniejsze przecieki zwiastowały Black Ops – Gulf War, lecz mogło się to zmienić.

Bez zbędnego przedłużania, poniżej znajdziecie oficjalne logo produkcji. Treyarch opublikował je na swoich social mediach, jednoznacznie przyznając, że powrócą uwielbiani bohaterowie od cenionego studia. Poznaliśmy również datę prezentacji. Nowe Call of Duty zostanie pokazane wszystkim graczom w trakcie Xbox Direct Showcase. Wydarzenie odbędzie się 9 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Co ciekawe, wtedy dostaniemy jedynie zwiastun, bo tuż po pokazie odbędzie się dedykowane show właśnie dla tej gry.

#BlackOps6 confirmed.



Tune in to the Xbox Games Showcase on June 9th at 10am PT to see what we've been cooking with @RavenSoftware. https://t.co/RwdLBria6Q pic.twitter.com/O18lBBgK2t — Treyarch Studios (@Treyarch) May 23, 2024

Nowe Call of Duty ma rzekomo oferować otwarty świat, powrót znanych bohaterów, a do tego wszystkiego być może trafi do Xbox Game Pass już w dniu premiery.

Co ciekawe, o grze wypowiedziała się także jedna z testerek Treyarch. Twierdzi, że gra testowana jest już od dwóch lat (co zaskakująco długo, jak na Call of Duty), więc może powstawać faktycznie przez dłuższy czas. Co więcej, jej zdaniem gracze “nie są gotowi” na to, co przygotowali twórcy. Czyli jednak będzie ta oczekiwana rewolucja?

i’ve been playtesting this one for 2 years! y’all aren’t ready 😁🤫 #BlackOps6 https://t.co/S7kgg4ClMb — nico from treyarch (@nicolehavin) May 23, 2024

Jakby tego było mało, billbil-kun ujawnił oficjalną okładkę gry, tym razem bez niepotrzebnego zamazania. No… wygląda jak Black Ops, wszystko się zgadza. Pierwszy teaser gry zobaczycie w tym miejscu.

Some people said it was fake 😏



IT'S NOW CONFIRMED 😉



Here is Call of Duty Black Ops 6https://t.co/630NC2GXlS pic.twitter.com/cwh87o4HUL — billbil-kun (@billbil_kun) May 23, 2024

Źródło: VGC + Insider Gaming