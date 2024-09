Call of Duty: Black Ops 6 na last-genach to pomyłka. Graficzna przepaść między generacjami

Call of Duty: Black Ops 6 na Xbox One wygląda zupełnie inaczej niż na Xbox Series X. Edycja na PS4 i PS5 również się różni, ale może nie aż tak drastycznie.

Call of Duty nigdy nie należało do “najpiękniejszych” gier na rynku, choć w ostatnich latach jakość oprawy znacząco się poprawiła. Przynajmniej na PC i obecną generację, bo last-geny… oj, jest ciężko.

Gigantyczna różnica w grafice Call of Duty: Black Ops 6

W sieci pojawiły się już porównania graficzne między różnymi edycjami Call of Duty: Black Ops 6. Najnowszą grę Activision Blizzard może tak naprawdę przetestować każdy, choć obecnie beta jest zamknięta tylko dla tych, którzy zapłacili za pre-order. Problemy z testami pojawiły się już na starcie, m.in. w postaci tajemniczych banów dla losowych graczy. To jednak niejedyny problem, z który zainteresowani muszą się mierzyć.

Gracze korzystający z last-genów mogą niestety dość negatywnie się zaskoczyć. Ich wersja gry jest wyraźnie gorsza, pod kątem grafiki niż na PlayStation 5 bądź Xbox Series X. Głównie chodzi tu jednak o grę w wersji na Xboksy. Wystarczy tylko rzucić okiem na porównanie poniżej, aby przekonać się, że jest ciężko. Gracze na Xbox One X dostali wyraźnie okrojoną wersję produkcji, z której deweloperzy musieli sporo powycinać, aby upewnić się, że w ogóle ruszy. W przypadku PS4 i PS5 nie jest aż tak drastycznie odmiennie, ale różnice i tak widać gołym okiem.

Wersja gry na Xbox One jest rozmyta, pozbawiona wielu szczegółów i detali, z wyraźnie słabszą jakością. To akurat nie jest wcale największy problem. Twórcy dosłownie wycięli wiele obiektów – trawy, listowie, detale drzew, aby tylko wszystko działało. O teksturach czy jakości szczegółów z dystansu już nie wspomnę.

Na szczęście w wersji na PS5 i Xbox Series X gra działa w wielu przypadkach nieźle. To znaczy, że możecie spodziewać się w większości stabilnych 60 klatek na sekundę i to przy bardzo porównywanej jakości obrazu. Nieco gorzej jest w przypadku 120 fpsów, gdy rozdzielczość potrafi spaść do zdecydowanie za niskich wartości. Na Reddicie jednak wiele osób twierdzi, że są spore problemy ze spadkami płynności oraz opóźnieniem reakcji, choć najpewniej nie dotyczy to wszystkich.

Źródło: YouTube