Grasz w Black Ops 6 i dostajesz bana. Problemy Call of Duty przed premierą

Wyobraźcie sobie taką sytuację. Uruchamiacie wyczekiwaną grę, a skoro jest to strzelanka, to odpalacie tryb multiplayer. Nim zdarzyliście nacieszyć się rozgrywką, już otrzymaliście ban, który uniemożliwia wam kontynuowanie zabawy. Czy zrobiliście coś złego? Niekoniecznie — może po prostu graliście w betę Black Ops 6 i dostało wam się losowym banem, który spotkał całkiem sporo osób.

Black Ops 6 i banowanie graczy. Zrobiło się głośno

Część graczy, która uruchomiła wersję beta Call of Duty: Black Ops 6 ma spore powody do narzekań. I nie chodzi tu o stan samej rozgrywki, lecz sposób działania systemów wspomagających. Zaskakująco wiele osób otrzymało bany, najprawdopodobniej zupełnie niezasłużenie. Wśród poszkodowanych znajdują się również gracze profesjonalni.

O sprawie poinformował na Twitterze użytkownik CharlieIntel. Z tego co wiadomo, bany są tymczasowe, dotyczą całkiem sporej liczby osób i najpewniej wynikają z błędu nowych systemów anticheat. Wychodzi na to, że największą rzeczą do poprawki po becie jest właśnie sposób weryfikowania “uczciwości” graczy.

Nie wiadomo, co dokładnie spowodowało falę niezasłużonych banów. Pewne jednak jest, że Treyarch szykuje już odpowiednią poprawkę. Możliwe, że ta będzie gotowa na start otwartej bety. Ta ruszy już niedługo i będzie można zagrać od 6 do 9 września.

Źródło: gamerant.com