Call of Duty: Black Ops 6 będzie mieć split-screen. Niestety nie na wszystkich konsolach

Activision ogłosiło, że nadchodząca gra Call of Duty: Black Ops 6 będzie oferować ograniczony tryb gry na podzielonym ekranie. Informacja ta z pewnością rozczaruje wielu fanów serii, którzy liczyli na bardziej rozbudowane opcje gry wieloosobowej na jednym urządzeniu.

W najnowszej odsłonie Black Ops 6, tryb podzielonego ekranu będzie dostępny jedynie na konsolach nowej generacji, takich jak Xbox Series X i PlayStation 5. Co więcej, tryb ten będzie ograniczony do dwóch graczy, co oznacza, że nie będzie możliwości grania w cztery osoby na jednym ekranie, jak to miało miejsce w niektórych poprzednich tytułach serii. Niestety, użytkownicy starszych konsol, takich jak Xbox One i PlayStation 4, nie będą mieli dostępu do tej opcji.

Decyzja o ograniczeniu trybu podzielonego ekranu do konsol nowej generacji wynika z wymagań technicznych, jakie stawia najnowsza gra. Starsze konsole mogą mieć trudności z obsługą zaawansowanej grafiki i płynności gry, które oferuje Black Ops 6. Dlatego też twórcy gry postanowili skupić się na zapewnieniu najlepszej możliwej wydajności na najnowszych urządzeniach.

W Call of Duty: Black Ops 6 zagrasz tylko mając dostęp do internetu

Dodatkowo, Black Ops 6 będzie wymagać stałego połączenia z internetem we wszystkich trybach gry, w tym w kampanii dla jednego gracza. Decyzja ta została podjęta ze względu na nową technologię strumieniowania tekstur, która ma na celu poprawę jakości grafiki oraz zmniejszenie wymagań dotyczących przestrzeni dyskowej. Jednakże, może to stanowić problem dla graczy z ograniczonym dostępem do stabilnego połączenia internetowego.

Pomimo tych ograniczeń, fani serii mogą nadal oczekiwać tego co zwykle, plus kilku nowości. Na pewno powróci tryb Zombie i wprowadzony zostanie nowy system ruchu, który pozwala na pełne 360-stopniowe poruszanie się. Interesujące, jak to sprawdzi się w praktyce.

Żródło: GameRant, GINX TV, SiegeGG