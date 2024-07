Były twórca GTA o branży “Czas na rewolucję z wykorzystaniem AI”. Tylko Rockstar może to zrobić?

Były twórca na temat przyszłości branży gier. Nadchodzi era AI?

Co powiecie na wizję świata, w której branża gier na potęgę korzystała ze sztucznej inteligencji w celu tworzenia gier? Dla wielu to scenariusz niedopuszczalny, ale zastanówmy się. Gry robi się coraz ciężej, są droższe i dłuższe w produkcji. Nadchodząca odsłona serii Grand Theft Auto są w tym wypadku idealnym przykładem. Ciężko doliczyć się wszystkich lat, podczas których czekaliśmy na wieści od Rockstara. Nawet po opublikowaniu słynnego już trailera do premiery była jeszcze masa czasu. Zdaniem niektórych, AI mogłoby ten proces przyspieszyć — a nawet ulepszyć.

Jak przyznaje Obbe Vermeij w niedawnym wywiadzie, “Myślę, że nadszedł czas na rewolucję, w której animacja może nie będzie już animowana ręcznie, ale będzie bardziej napędzana przez sztuczną inteligencję i fizykę. Oczywiście zrobiliśmy też coś takiego w GTA 4. Myślę, że jeśli ktoś ma zrobić ten krok, to będzie to Rockstar.

Czego konkretnie oczekuje deweloper? Jego wypowiedź można rozumieć jako wykorzystanie AI do tworzenia bardziej zaawansowanych projektów i szybsze wykonywanie pracy, która do tej pory była mozolnie projektowana ręcznie. Jasne, budzi to spore kontrowersje, ale… Może faktycznie w tym kierunku to wszystko zmierza?

