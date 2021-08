„Symulator menela” już dostępny. Polska gra, w której wypijecie bełta

Bum Simulator oficjalnie weszło do fazy wczesnego dostępu na platformie Steam. To polska produkcja, w której gracz wcieli się w kloszarda. Gra okraszona jest nietypowym humorem i nie zabrakło w niej wielu dziwactw.

O tej naprawdę nietypowej produkcji jeszcze niedawno mogliście przeczytać w tym artykule. Od wczoraj jednak każdy jest w stanie zakupić to dzieło rodzimego PlayWay. Wystarczy poświęcić 58,49 zł, aby przypisać tytuł do swojej biblioteki. Jest to cena promocyjna, a oferta zakończy się 2 września. Później będzie trzeba uiścić 64,99 zł, co i tak w mojej opinii wygórowaną kwotą nie jest. Rzućcie okiem na ostatni zwiastun, który niedawno trafił do sieci.

Bum Simulator to sandboksowa gra pełna niestosownego humoru i niezapomnianych postaci. Mieszkasz na ulicach Bumsville. Czy dasz radę przetrwać i stać się miejską legendą? – czytamy na karcie Steam produktu

Wielu mogłoby uznać, że jest to gra, która buduje swój wizerunek na dość kontrowersyjnym koncepcie. W mojej opinii twórcy podeszli do tematu w najlepszy możliwy sposób – ubrali całość w absurdalny humor. Strasznie się uśmiałem, gdy zobaczyłem na powyższym zwiastunie możliwość zbudowania zamku z kartonu. Jest to żart, który wielokrotnie się powtarzał w gronie moich znajomych.

Jakie są Wasze odczucia na temat pomysłów realizowanych przez studia należące do PlayWay? Firma w ostatnim czasie też mogła się pochwalić innym, ciekawym projektem. Mam na myśli Hell Architect, o którym też już pisałem kilka razy. Tutaj znajdziecie mój ostatni tekst na temat wymienionej gry.