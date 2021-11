Rozgrywka z Bright Memory: Infinite zapowiada jedną z najładniejszych gier na rynku

Bright Memory: Infinite otrzymało nowy, dość długi materiał z rozgrywki. Nadchodzący FPS od FYQD-Studio wygląda naprawdę prześlicznie.

Zaprezentowano czternaście minut gameplay’u z wersji na PC i nie ma co ukrywać – to będzie jedna z najpiękniejszych gier, w jakie zagramy w tym roku. Ostre tekstury, dynamiczna roślinność, efektowne odbicia i świetne efekty pogodowe bardzo ładnie ze sobą współgrają.

Piękna oprawa to jedno, ale zobaczymy, co wyjdzie z rozgrywki. BM: I to bardzo dynamiczna strzelanka, która posiada wymagający model walki. Przeciwnicy biją mocno i atakują szybko, a protagonistka, choć posiada szereg przydatnych umiejętności, musi sprawnie i z wyczuciem manewrować między zastępami wrogów. No i są również walki ze sporymi bossami, które prezentują się całkiem nieźle.

Pamiętajmy, że pierwsza odsłona Bright Memory również zapowiadała się świetnie, a wyszedł z tego tylko niezły średniak. Choć Infinite ma rozbudować formułę swojego poprzednika, lepiej trzymać oczekiwania w ryzach. Kto wie, może jednak jakość nowej produkcji FYQD będzie pozytywnym zaskoczeniem?

Bright Memory: Infinite zadebiutuje na PC już 11 listopada. W przygotowaniu znajduje się także wersja na konsole Xbox Series X oraz S.