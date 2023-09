Branża gier w centrum zainteresowania. Nowy fundusz z miliardem dolarów i rodziną książęcą

To kolejne dobre i niezwykle istotne wieści, które wpłyną na kształt rynku gier m.in. w Polsce. Dopiero co pisaliśmy o funduszu ASI Gaming Investment Group (ASI GIG), który po inwestycji indyjskiego miliardera Biswanatha Patnaika zmienił nazwę na ASI BNP Investment Fund. Pora na nowe rozdanie kart!

Rodzina książęca wchodzi do gry

W miniony weekend doszło do podpisania umowy i tym samym utworzenia funduszu ASI BNP QLV. Został on powołany przez ASI BNP Investment Fund oraz rodzinę książęcą Szejka Ahmeda Al Qassimi. To właśnie on podpisał wiążącą umowę z Biswanathem Patnaikiem, który jest większościowym udziałowcem ASI BNP Investment Fund.

Do podpisania umowy i oficjalnego zaprezentowania światu fundusz ASI BNP QLV doszło w znanym na całym świecie wieżowcu Burj Khalifa w Dubaju. Na uroczystości pojawił się również były Premier Polski, dr. Kazimierz Marcinkiewicz.

To nowe przedsięwzięcie dysponujące początkowym kapitałem w wysokości miliarda dolarów, ma na celu stanowić kluczowy most łączący Indie, ZEA i Polskę. To, co nadaje nowemu funduszowi unikalnego charakteru, to skoncentrowanie działań na przemyśle rozrywkowym, ze szczególnym naciskiem na e-gaming i produkcję wideo. Inwestycje mają dotyczyć technologii przyszłości, które zmienią obecny kształt branży gier. Chodzi m.in. o sztuczną inteligencję, blockchain i Web 3.0

To jednak tylko wycinek całości, w jakiej fundusz zamierza działać. Umożliwi on inwestycje w strategicznych sektorach, takich jak energia, bankowość i infrastruktura. Co więcej, ASI BNP QLV Fund zamierza odegrać kluczową rolę doradczą na arenie międzynarodowej, włączając w to strategiczne doradztwo dla rządów i rodzin królewskich.

Podczas części oficjalnej wydarzenia, po podpisaniu umowy, zespół ASI BNP QLV Fund udał się do autentycznej wioski beduińskiej na pustynię w okolicy miejscowości Ras Al Khaimah, aby świętować sukces podczas tradycyjnej arabskiej kolacji.