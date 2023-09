Polacy robią pokręconą grę o bimbrownictwie. Wkrótce darmowe demo od twórców Priest Simulator

Jeżeli kojarzycie (a już w ogóle, jeżeli graliście) Priest Simulator, zapewne macie dobre pojęcie na temat tego, czego spodziewać się możemy po nowej grze polskiego studia. Asmodev kolejny raz chce nas zaskoczyć, przestraszyć, rozbawić i być może nawet nieco nami zatrząść. Wszystko w Booze Masters, czyli nie do końca „symulatorze bimbrownika”.

Booze Masters z darmowym demem

Asmodev swój nowy tytuł ogłosił jakiś czas temu. Wtedy jednak nie byliśmy pewni, jaką konkretnie grą będzie Booze Masters. Okazuje się, że daleko tu do „symulatora”, a koncepcja jest mniej więcej zbliżona do Priest Simulator. Wystarczy tylko rzucić okiem na zwiastun nadchodzącego prologu (czyli takiego dema).

Gra dostała już swoją kartę na Steam, a premiera darmowego dema nastąpi 9 października, na kolejnym Steam Next Fest. Twórcy wyjaśniają, czemu zwiastun nie jest zbyt zbliżony do tego, o czym mówili w ubiegłym roku. Ich zdaniem „pierwotna koncepcja, zapowiadanego w ubiegłym roku tytułu, została znacząco zmieniona pod względem fabularnym” oraz „zmianie uległy także mechaniki gry”. Teraz mamy do czynienia z przygodówką połączoną z grą ekonomiczną.

Freezing Moonshine to niepokojąca pierwszoosobowa przygodówka z elementami uprawy roślin, łamigłówek i dużą ilością napojów wysokoprocentowych. Aby przetrwać, będziesz musiała zbierać plony, robić zdjęcia i wytwarzać najróżniejsze trunki. – czytamy w opisie gry na Steam

No cóż – brzmi niemniej dziwacznie od poprzedniego „hitu” studia. Liczymy, że i tym razem dostaniemy coś, co wykracza poza najśmielsze wyobrażenia. W końcu wiele historii można opowiedzieć za sprawą bimbrownictwa…