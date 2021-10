Bloodborne może wkrótce powrócić. Nie tylko jako remaster i nie od From Software

Gracze proszą o odświeżenie Bloodborne od bardzo dawna i tworzą nawet własne remastery. Teraz pojawiły się kolejne doniesienia o powrocie marki od PlayStation.

Znany informator, Colin Moriarty, dodał post, w którym napisał: Dochodzą mnie słuchy, że Bluepoint może być w trakcie podróży do Yharnam. Yharnam to miasto, które znajdziemy w mrocznej produkcji From Software. Moriarty nie wskazał jednak bezpośrednio, czym dokładnie miałoby zająć się niedawno przejęte przez PlayStation studio.

Od jakiegoś czasu słyszymy, że Bloodborne ma otrzymać remaster lub coś na kształt wersji Director’s Cut na PS5. Plotki o takim wydaniu gry pojawiają się w sieci właściwie od premiery nowej konsoli Sony. Co więcej, takimi doniesieniami dzieliło się już wielu informatorów.

Co ciekawe, na serwerze Discord informatora pojawiają się wskazówki sugerujące, że nie chodzi tylko o remaster, ale też o sequel. Oznaczałoby to, że Bluepoint Games odświeży kolejny hit From Software, a następnie przygotuje jego pełnoprawną kontynuację. Sam informator mówi jednak, że nie może jeszcze w stu procentach potwierdzić tych plotek. Wkrótce ma odnieść się do nich ponownie, kiedy otrzyma informacje z kolejnego źródła.

Colin Moriarty cieszy się bardzo dobrą reputacją. Ma na swoim koncie ujawnienie wielu informacji z obozu PlayStation oraz zaprzeczenie paru plotkom, które ostatecznie okazały się nieprawdziwe. W dalszym ciągu jednak należy traktować powyższe doniesienia jako zwykłe pogłoski, które mogą, ale nie muszą się potwierdzić.

Patrząc jednak na fakt przejęcia Bluepoint oraz inne okoliczności, jak chociażby fakt, że studio zajęło się już jedną marką From Software, podjęcie się dalszych prac nad Bloodborne jest bardzo prawdopodobne. Zarówno remaster jak i kontynuacja mają tu sporo sensu, a samo Bluepoint potwierdzało, że teraz zajmie się tworzeniem własnej gry. Kontynuacja przygody w Yharnam ma więc sporo sensu.