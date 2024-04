Bloodborne Kart nadchodzi. Poznaliśmy datę premier i… nowy tytuł!

🏁🩸INTRODUCING: NIGHTMARE KART🩸🏁



Releasing for FREE 5/31/2024 on Steam and Itchio!!



➡️ 20 Racers!

➡️ 16 Maps!

➡️ Legally distinct!

➡️ Full campaign mode w boss fights!

➡️ VS Battle mode!



💉 THIS NIGHTMARE WILL NEVER END 🐥#NightmareKart 🏍️ pic.twitter.com/XR5ury6kxl