Ile kosztowała produkcja Black Myth: Wukong? Zaskakująco mało!

Black Myth: Wukong to bezwzględnie jedna z najważniejszych premier tego roku. Ile kosztowała produkcja? Okazuje się, że o ile mówimy o naprawdę dużym sukcesie, to twórcy wcale nie posiadali dużego budżetu. Chociaż sumy podawane w sieci różnią się od siebie, to widełki nadal sugerują nam naprawdę niewielki koszt. Zwłaszcza jak na to, ile potrafią kosztować gry.