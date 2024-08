Dzisiaj udostępnili. Pobierz za darmo na Steam aplikację do Black Myth: Wukong

Wielu graczy nie może doczekać się premiery Black Myth: Wukong, które zadebiutuje na PC oraz PlayStation 5 jeszcze w tym miesiącu, 20 sierpnia. Choć wymagania sprzętowe gry nie są tajemnicą (przypominamy je poniżej), pewnie zastanawiasz się, ile rzeczywiście klatek na sekundę wyciśnie Twój sprzęt przy konkretnych ustawieniach graficznych. I tutaj z pomocą przychodzi specjalna aplikacja Benchmark Tool, która dzisiaj pojawiła się do pobrania na Steam.

Black Myth: Wukong Benchmark Tool – pobierz aplikację ze Steam

Apka ma proste zadanie – określić, czy nasz sprzęt uruchomi grę, a jeśli tak, to w jakiej płynności przy konkretnych ustawieniach grafiki. Pamiętajcie jednak, że to narzędzie jest niezależne od samej gry i nie służy do grania.

„Benchmark Tool” to aplikacja do analizy wydajności komputerów PC opracowana specjalnie dla „Black Myth: Wukong”. Ocenia wydajność sprzętu i kompatybilność systemu poprzez renderowanie w czasie rzeczywistym sekwencji w grze. Możesz dostosować ustawienia analizy, aby wyświetlić podgląd oprawy wizualnej i płynności gry przy różnych opcjach graficznych. Steam

Black Myth: Wukong – wymagania sprzętowe

Oto oficjalne wymagania sprzętowe dla oczekiwanej gry. Na szczęście tytuł uruchomimy już na procesorze Intel Core i5-8400 oraz karcie graficznej GeForce GTX 1060 z 6GB pamięci VRAM.

Konfiguracja minimalna

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 9 GB dostępnej przestrzeni

Jeśli jednak będziemy chcieli zagrać w wyższych ustawieniach… cóż – też nie jest tak źle! Tutaj producent zaleca Intel Core i7-9700 oraz grafikę na poziomie GeForce RTX 2060.

Konfiguracja zalecana

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT / INTEL Arc A750

DirectX: Wersja 12

Miejsce na dysku: 9 GB dostępnej przestrzeni

