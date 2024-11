To nie koniec Black Fridey 2024. Najlepsze promocje, w tym Silent Hill, Spider-Man i RDR 2

Instant Gaming to jeden z największych sklepów z kluczami, który został przez nas wielokrotnie sprawdzony i nigdy nie zawiódł. Obecnie możemy skorzystać tam z promocji na Black Fridey 2024, które trwają aż do poniedziałku. Codziennie sklep odsłania nowe okazje, a te z wczoraj naprawdę robiły wrażenie. Dzisiaj jest nawet lepiej, choć wszystko zależy oczywiście od indywidualnych upodobań. Lecz jak tu się nie skusić np. na Silent Hill 2 za 159,07 zł lub Resident Evil 4 Gold Edition w cenie 81,66 zł?

Zobaczcie, jakie nowe okazje Black Friday przynosi sobota. Przeceniono wiele gier na PC (Steam), z których część to tegoroczne hity. Oprócz tego mamy garść mniejszych produkcji, ale nie zapomniano również o posiadaczach konsol. Kto posiada Nintendo Switch, może skorzystać z promocji na subskrypcje, kto trzyma przy telewizorze PS5, niech spojrzy na cenę Marvel’s Spider-Man Remastered. W przypadku fanów marki Xbox, polecamy choćby Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition.

Black Fridey 2024 w Instant Gaming jeszcze się nie kończy. Okazje soboty na PC:

Promocje dla posiadaczy konsol

Jutro Instant Gaming dorzuci do oferty Black Friday kolejną porcję promocji, zatem zajrzyjcie do nas w niedzielę i zobaczcie, co jeszcze można wyrwać w niższych cenach.

Źródło: Instant-Gaming