BioWare straciło dwóch deweloperów. Dragon Age 4 zmienia producenta

Główny menadżer i producent wykonawczy pracujący nad Dragon Age 4 opuścili BioWare. Uznane studio zdecydowało się na wewnętrzny transfer pracowników.

Nowa odsłona Dragon Age to zdecydowanie jedna z najbardziej oczekiwanych gier RPG nadchodzących lat. O grze wciąż wiemy dość mało, choć gracze mają kilka teorii odnośnie settingu i mechanik jakie zobaczymy w grze.

Nad produkcją pracuje słynne BioWare, które w międzyczasie rozwija nową odsłonę Mass Effect i naprawia Anthem. Niestety, studio ma aktualnie spory kłopot.

Laura Malie z BioWare ogłosiła, że zespół opuścili Mark Darrah i Casey Hudson, z czego ten pierwszy pracował aktualnie nad Dragon Age 4. Producent wykonawczy DA4 i główny menadżer studia zdecydowali się na zmianę miejsc pracy.

Sytuacja zmusiła zarząd studia do istotnych zmian w kwestii swoich powstających projektów. Christian Dailey, pracujący do tej pory nad Anthem 2.0, został przeniesiony na stanowisko producenta wykonawczego Dragon Age 4. Wygląda na to, że naprawa Anthem zeszła na drugi plan w oczach deweloperów.

To już kolejna tego typu informacja w ciągu ostatnich kilku dni. Największe studia tworzące gry czekają teraz większe i mniejsze zmiany, co może odbić się na niektórych produkcjach, choć wcale nie musi. Zobaczymy, czy zmiana producenta wykonawczego wyjdzie Dragon Age 4 na dobre i czy w ogóle wpłynie na ostateczny wygląd gry.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.