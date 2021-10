Świetny ruch EA. Kupując najtańszy pakiet z BF2042 na PS5 lub XSX|S, dostaniemy wersję na poprzednią generację

Miły i dość zaskakujący prezent od EA. Do BF2042 na nową generację, dołączana jest także wersja na poprzednią, w obrębie tej samej rodziny konsol. DICE chce, aby gracze nie musieli kupować drugi raz tej samej gry.

Jest to z pewnością bardzo miły ruch ze strony EA, które dynamicznie reaguje na dostępność konsol PS5 i XSX|S.

BF2042 z możliwością cross-gen

BF2042 dostępny jest aktualnie w trzech edycjach, które różnią się przede wszystkim dodatkowymi rzeczami typu DLC czy przedmiotami kosmetycznymi. Pierwsza z nich, edycja Standardowa nie zawierała jednak do tej pory „pakietu międzyplatformowego”, który wchodził w skład wycenionych drożej edycji Złotej i Ultimate.

Dzięki takiemu pakietowi gracze, kupując wersję na nową generację konsol do grania, dostają też wersję na poprzednią. Po co to? Ano przede wszystkim jest to świetna opcja dla tych, którzy planują w najbliższym czasie zakupić PS5 lub XSX|S, ale aktualnie cały czas grają na XONE czy PS4. Wtedy, gdy już zaopatrzą się w nowy sprzęt, nie będą musieli dwukrotnie płacić za tę samą grę.

DICE zreflektowało się i postanowiło, że najtańsza edycja Standardowa również zawierać będzie „pakiet międzyplatformowy”. Firma wyjaśnia, że zdaje sobie sprawę z aktualnej sytuacji z dostępnością nowych konsol. Do tego niedługo zaczyna się okres świąteczny i wielu graczy może znaleźć sprzęt nowej generacji pod choinką.

Chcemy, aby jak najwięcej fanów Battlefield rozpoczęło przygodę z nami pierwszego dnia i chcemy zapewnić tym graczom pewność, że ​​ich postępy zostaną zachowane, jeśli otrzymają nowy sprzęt w tym sezonie świątecznym lub później. EA DICE

Oznacza to, że gracze mogą dopłacić około 50 zł, aby kupić wersję gry na PS4 i PS5 lub XONE i XSX|S. Całkiem niezła opcja dla tych, którzy mają pewność, że prędzej czy później nowa generacja trafi pod ich dach.

A my przypominamy, że już dzisiaj wystartowała otwarta beta dla niektórych graczy. Pozostali mogą sprawdzić gameplaye w 4K, które regularnie pojawiają się na YouTube.