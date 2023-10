Battlefield 2042 za darmo na PC i konsole. To specjalna okazja

Już niedługo, bo od 12 do 16 października będzie można zagrać w Battlefield 2042 za darmo. Mowa o specjalnej okazji, bo wszystko to za sprawą szóstego sezony rozgrywek. Darmowa zabawa przez określony czas będzie dostępna zarówno na PC, jak i na konsolach.

Gdyby zrobić listę nieszczęśliwych i skrzywdzonych gier, to Battlefield 2042 byłby na wysokim miejscu. Od początku niekochana gra po czasie stała się nawet niezłym shooterem. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji jej sprawdzić, to jest ku temu świetna sposobność. EA postanowiło udostępnić grę do pogrania za darmo w okresie 12-16 października. Battlefield 2024 za darmo będzie do ogrania na PC i konsolach.

Grę Battlefield 2042 pobierzecie za darmo w dniach 12-16 października z 3 miejsc. Mowa tu o PlayStation Store, platformie Steam i Xbox Store — zależnie od używanej platformy. Jak myślicie, czy warto dać tej grze szansę, skoro od początku nie był to zbytnio udany tytuł?

Obecnie gra ma mieszaną średnią ocen na Steam, a to i tak lepiej, niż na Metacritic. Tam spośród ocen dziennikarzy wyciągnięto średnią 68 punktów. Gracze natomiast nie zostawili na tytule suchej nitki. Przy jego nazwie widnieje zatrważająca średnia 2.8 punkta na 10. To chyba niezbyt mocna zachęta do wzięcia udziału w darmowej rozgrywce.

Z drugiej strony, za darmo to i ocet słodki. Może faktycznie dobrze będzie na własnej skórze przekonać się, o co chodzi w grze Battlefield 2042. Warto skrzyknąć kilku znajomych i pograć wspólnie online.