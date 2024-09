Gra znika ze sprzedaży, więc kupicie ją za grosze albo za… prawie 6000 złotych

Beacon to ciepło przyjęty roguelike z proceduralnie generowanym światem, który dla fanów gatunku może okazać się prawdziwą skarbnicą dobrej zabawy. Kolekcjonerzy gier również powinni się na niego skusić, bo nigdy już więcej go nie kupią.

Beacon wycofane ze sprzedaży

Studio odpowiedzialne za tę dość przeoczoną pozycję ogłosiło swoje zamknięcie. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na Steam, twórcy zobowiązali się zabrać ze sobą również i swój tytuł. Wszystko to nastąpi całkiem niedługo, co sprawia, że czasu na zastanowienie się macie niewiele – jedynie do 10 września 2024 roku. Obecnie grę kupicie na szczęście z przeceną o 80%, co jest świetną okazją, aby w ogóle kiedykolwiek ją zdobyć.

Po długiej podróży nadszedł niestety czas na rozwiązanie Monothetic. Beacon zostanie usunięty ze sprzedaży w nadchodzących tygodniach we wszystkich witrynach sklepowych, ponieważ przygotowujemy się do zamknięcia. Gracze, którzy już posiadają grę, nadal będą mogli uzyskać dostęp do Beacon i grać w nią, ale nie będzie żadnych przyszłych aktualizacji. – czytamy w komunikacie studia

Patrząc na opinie na Reddicie, tytuł wydaje się całkiem niezły, choć sam nie jestem w stanie go polecić, bo po prostu go nie ogrywałem. Nie będę ukrywał, fakt, że bezpowrotnie umiera, przykuwa moją uwagę i być może warto się skusić. Szczególnie że kody na produkcję już teraz osiągają zawrotne kwoty. Na Kinguinie możecie kupić klucz do wersji na Steam za bagatela… 5970 zł. Szaleństwo, a przecież grę da się nadal kupić!

W każdym razie lepiej wiedzieć o tym, że Beacon nie będzie dostępne i działać z wyprzedzeniem. Raczej nie spodziewałbym się, aby po wycofaniu ze sprzedaży grę dało się gdzieś zgarnąć legalnie i to w normalnej cenie. Twórcy ogłosili, że aktualna wyprzedaż na Steam jest ostatnią i nie będzie już więcej okazji.

Źródło: Reddit