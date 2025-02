EA przybliża termin premiery nowego Battlefielda. Firma nie chce powtarzać błędów

Na szczęście i tak wcale długo nie będzie trzeba czekać, choć na razie to jedynie orientacyjne daty, więc wszystko może się zmienić. Zapewne zależne jest to przede wszystkim od tego, jak gra poradzi sobie w testach ze społecznością. Electronic Arts uruchomiło specjalny program testów dla fanów, którzy już teraz mogą zapisywać się do możliwości sprawdzenia nadciągającej pozycji. W ten sposób deweloperzy chcą się upewnić, że wydana przez nich gra zachwyci graczy.

Battlefield 7 i tak pozostaje wielką niewiadomą, bo samych informacji o grze jest dość mało. Wiemy, że powstaje przy udziale wojskowych weteranów, jej fizyka i mechanika zniszczeń mają być faktycznie next-genowe, a sama gra mierzy najwyżej w historii serii. Aha, no i to, że wyjdzie w roku fiskalnym 2026.

Dla korporacji rok fiskalny nie jest tym samym, co dla przeciętnego człowieka. EA w ostatniej rozmowie z inwestorami nakreśliła potencjalny termin wydania Battlefield 7. Zdaniem przedstawicieli firmy, tytuł najpewniej trafi do nas więc między kwietniem 2025 roku a marcem 2026 roku. Z czego nie ma sensu nastawiać się na pierwszą połowę – najwcześniej mówimy o debiucie na jesień 2025 roku, a nieco bardziej realistycznie dopiero na początku 2026 roku. Patrząc jednak na porażkę BF2042, lepiej będzie zaczekać i dostać coś naprawdę dobrego.

