Tak wygląda nowy Battlefield. Dostaliśmy pierwszy gameplay

Mnóstwo studiów pracuje teraz pod banderą Battlefield Studios, nowego pomysłu EA na to, aby wydać „najbardziej ambitną” odsłonę cyklu w historii. Firma nie chce powtórki z BF2042, jednocześnie licząc na powtórzenie sukcesu corocznych odsłon marki Call of Duty.

Tak wygląda Battlefield 7

Wczoraj Electronic Arts zaprosiło graczy do zapisywania się do Battlefield Labs. Jest to oparty na społeczności projekt twórców, zgodnie z którym gracze będą mogli liczyć na szansę zagranie w kolejną odsłonę serii wcześniej, w celu jej przetestowania i wyrażenia swoich opinii. W ten sposób deweloperzy liczą na sensowny feedback, dzięki któremu nie powinno powtórzyć się to samo, co w przypadku poprzedniej gry.

Jednocześnie na testy zapisywać się możecie w tym miejscu, ale jeśli bardzo chcecie wiedzieć, co Was potencjalnie czeka, polecam sprawdzić nowy film opublikowany przez EA. Co prawda jego zdecydowaną większość zajmują zapewnienia deweloperów o wysokim poziomie produkcji, ale na samym końcu dostaliśmy niespodziankę – krótki pokaz rozgrywki. Trwa co prawda zaledwie kilkanaście sekund, ale to zawsze coś!

Dzięki temu fani wiedzą, że mogą spodziewać się duchowego następcy uwielbianej, trzeciej odsłony serii. No bo tak – nawet przez te kilkanaście sekund da się zauważyć, iż twórcy mierzą w klimat, estetykę i możliwości destrukcji właśnie z tamtej części, a nie z tych nowszych. Z pewnością za to BF7 nie wygląda wcale podobnie do BF2042, co bardzo cieszy.

Źródło: YouTube