Battlefield 6 oficjalnie! EA podrzuca pierwsze informacje o grze

Nieoczekiwanie oficjalny profil Battlefield na Twitterze zapowiedział, że niedługo dowiemy się więcej na temat kolejnej odsłony z najpewniej 6 w tytule.

O Battlefield 6 mówiło się od dłuższego czasu. Ostatnio Tom Henderson chwalił się kolejnymi skrawkami informacji odnośnie kolejnej gry z serii. W związku z tym nie zdziwi nikogo, jak wielkim medialnym wydarzeniem jest poniższy tweet.

Jak możemy przeczytać, powinniśmy już „przygotowywać się na oficjalną prezentację” nowej odsłony cyklu Battlefield. Wpis posiada specjalny link, który przekierowuję nas na oficjalną stronę twórców. Jeden z deweloperów rozpoczyna tam wpis następującymi słowami:

Wiem, że wszyscy chcą poznać więcej szczegółów na temat tego, co czeka serię Battlefield w tym roku. Obiecuję, że w nadchodzących miesiącach będziemy mieć dla was MNÓSTWO informacji. Przygotowujemy się do ujawnienia kolejnej odsłony serii Battlefield i nie możemy się doczekać, by wam ja pokazać… Ale na razie chcemy powiedzieć o kilku rzeczach. Po pierwsze, jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że mamy największy w historii zespół deweloperski pracujący nad grą z serii Battlefield na konsole i PC, która ukaże się w okresie świątecznym. A po drugie… mamy coś bardzo ekscytującego do przekazania w temacie urządzeń mobilnych!

Z dalszej części wypowiedzi wynika, iż twórcy pracują obecnie jednocześnie nad dwoma projektami. Pierwszym z nich jest wyczekiwany przez wszystkich kolejny BF na konsole i urządzenia stacjonarne, który miałby się ukazać pod koniec bieżącego roku.

Oprócz Battlefield 6 także gra mobilna

Drugą produkcją byłaby gra kierowana tylko i wyłącznie na urządzenia mobilne, której premiery moglibyśmy wyczekiwać odpowiednio już w 2022. Czyżby EA brało dobry przykład z konkurencji, chcąc mieć własne Call of Duty Mobile? Wszystko na to wskazuje, jednakże to świetny pomysł.

Twórcy zarzekają się, że będziemy regularnie otrzymywać kolejne informacje przez kolejne miesiące aż do premier obu gier. Naprawdę nie mogę się już doczekać.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.