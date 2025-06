Weterani Battlefielda – możecie przestać wstrzymywać oddech. Oficjalna zapowiedź Battlefield 6 nadciąga wielkimi krokami, a twórcy właśnie potwierdzili, że światło dzienne ujrzy latem 2025 roku. Dla fanów serii to coś więcej niż tylko nowy tytuł — to szansa na odkupienie i świeży start dla marki, która ostatnimi laty nieco zbłądziła.

Więcej informacji o Battlefield 6 już latem

Za kulisami dzieje się naprawdę dużo. Nad grą pracuje dziś największy zespół, jaki kiedykolwiek tworzył Battlefielda – połączone siły DICE, Criterion, EA Motive i Ripple Effect. To nie są kosmetyczne poprawki ani szybki spin-off. To pełnoprawny projekt, który ma ambicję przywrócić serii dawny blask. Kluczowym elementem procesu tworzenia jest program Battlefield Labs — specjalna platforma, w ramach której wybrani gracze mogą testować wczesne wersje gry. Udział odbywa się pod NDA, więc teoretycznie nic nie powinno wypływać… ale jak to bywa w praktyce, Internet już huczy od przecieków. I trzeba przyznać: jest na co czekać.

Z dostępnych informacji i materiałów wynika, że Battlefield 6 to powrót do sprawdzonych fundamentów: taktyczne starcia na wielkich mapach, klasy postaci jak Assault czy Support, ogromne bitwy z udziałem pojazdów, piechoty i lotnictwa. Wyciekły już nagrania z testów, na których widać efektowne walki powietrzne, zacięte starcia w miastach i dynamiczne przechodzenie od jednej roli do drugiej w trakcie meczu. Ma być intensywnie, zespołowo i z rozmachem — dokładnie tak, jak fani Battlefielda lubią najbardziej.

W tle coraz głośniej mówi się o trybie battle royale, który ma być integralną częścią nowej gry. Na razie brak oficjalnych szczegółów, ale przecieki sugerują rozbudowaną strukturę meczu, klasy z unikalnymi umiejętnościami i duży nacisk na współpracę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, może to być jedno z ciekawszych podejść do gatunku od lat.

Zobacz też: Kojima skasował fabułę Death Stranding 2 “Gra była zbyt mainstreamowa”

Choć konkretna data premiery nie została jeszcze ujawniona, wiadomo, że gra ma ukazać się do marca 2026 roku, czyli w ramach bieżącego roku fiskalnego Electronic Arts. Sam CEO EA, Andrew Wilson, nie owija w bawełnę — nazywa Battlefield 6 „kluczowym krokiem w dostarczaniu kolejnej generacji hitowej rozrywki”.

Źródło: gamerant.com