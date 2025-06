Fabuła Death Stranding 2 do zmiany

Podczas pracy nad Death Stranding 2: On the Beach pojawił się moment, w którym testujący grę gracze byli zaskakująco zgodni: „To działa. To dobre. To nam się podoba.” I właśnie wtedy Kojima postanowił… wszystko zmienić. O kulisach tej decyzji opowiedział Woodkid (czyli Yoann Lemoine), kompozytor ścieżki dźwiękowej gry, w rozmowie z Rolling Stone. „Byliśmy gdzieś w połowie produkcji. Kojima przyszedł do mnie i powiedział: ‘Mamy problem. Testowaliśmy grę z graczami i wyniki są… za dobre. Ludzie lubią to zbyt mocno. To znaczy, że coś jest nie tak. Musimy coś zmienić.’”

W efekcie Kojima przepisuje część scenariusza i zmienia kluczowe wydarzenia w grze – tylko po to, żeby uniknąć tego, co sam nazywa „przetrawionym doświadczeniem”. „Jeśli wszyscy coś od razu lubią, to znaczy, że to bezpieczne. Konwencjonalne. A ja nie chcę tworzyć gier, które od razu się podobają. Chcę, żeby gracze polubili coś, co na początku budzi opór. Bo dopiero wtedy to zostaje z nimi na długo.”

Kojima od lat tworzy rzeczy, które dzielą odbiorców – i robi to z pełną premedytacją. Jego celem nigdy nie była „łatwa rozrywka”. Wręcz przeciwnie – chce wytrącić gracza z komfortu, zmusić do myślenia, a czasem wręcz do… zmiany gustu w trakcie gry. I choć dla niektórych brzmi to jak czysty snobizm, dla innych to powód, by jeszcze mocniej czekać na premierę. W czasach, gdy wiele gier wygląda, działa i opowiada dokładnie tak samo, Kojima przypomina, że medium gier może być też wyzwaniem – a nie tylko produktem.

Death Stranding 2: On the Beach zadebiutuje 26 czerwca 2025 roku, wyłącznie na PlayStation 5. Co ważne, Kojima już teraz mówi otwarcie, że po tej części chce przekazać serię młodszym twórcom z Kojima Productions. To może być ostatnia gra z serii, w której jeszcze czuć jego rękę na każdym etapie.

