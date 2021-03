Battlefield 6 – termin pokazu według znanego insider’a

Prezentacja Battlefield 6 może odbyć się już za dwa miesiące. Znany insider, Jeff Grubb, twierdzi, że EA szykuje konkretny pokaz gry na maj.

Plotki o BF6 zalewają Internet od paru miesięcy. EA ostatnio przypadkiem prawdopodobnie potwierdziło część z nich. Oficjalnych informacji jest mimo wszystko jak na lekarstwo, ale niedługo się to zmieni.

Battlefield 6 z prezentacją w ciągu kilku miesięcy

Popularny insider, Jeff Grubb, rozmawiał niedawno w podcaście o nadchodzącym Battlefieldzie. W pewnym momencie w rozmowie przewinął się wątek prezentacji gry. Grubb stwierdził, że nie podano konkretów do wiadomości publicznej, ale z tego co wie, prezentacja odbędzie się w maju. Potwierdza to wcześniejsze informacje od EA.

Wydawca w lutym tego roku ogłosił, że BF6 zostanie zapowiedziane wiosną. Majowy termin prezentacji zdaje się być więc bardzo wiarygodny. Niewykluczone, że poza ujawnieniem gry w formie trailera ujrzymy też rozgrywkę.

Warto również wspomnieć, że dwie poprzednie odsłony serii również prezentowano w maju. Co więcej, EA organizuje 11 maja konferencję dla inwestorów. Wydawca ma tendencję do ogłaszania swoich gier na krótko przed takowymi konferencjami, aby omówić nowości na spotkaniu.

Dodatkowo Jeff Grubb jest bardzo wiarygodnym źródłem insiderskich informacji. Odpowiada on między innymi za przedwczesne ujawnienie remastera trylogii Mass Effect. Fani serii Battlefield mogą się już szykować na wysyp informacji.

Ujawnienie Battlefield 6 będzie wielkim wydarzeniem

O ile premiera gry docelowo zaplanowana jest na tegoroczną zimę, spodziewałbym się, że niektórzy gracze sprawdzą BF6 dużo wcześniej. EA potwierdziło, że zamierza przeprowadzić wyjątkowo wczesne testy. Nie zdziwię się, jeśli poznamy ich dokładny termin na wspomnianej prezentacji w maju. Na ten moment możemy jednak tylko gdybać na ten temat.

Battlefield 6 będzie wielkim powrotem w chwale albo kolejną wtopą serii. Po kiepsko przyjętym BFV przyszła pora na zmiany i plotki na temat gry potwierdzają, że Electronic Arts chce wrócić do korzeni cyklu, ale zaoferować przy tym gigantyczną skalę starć. Dla mnie, jako wielkiego fana serii, to świetna wiadomość.

Bądźmy szczerzy – ostatnie eksperymenty DICE nie należały do zbyt udanych. Kiepskie i krótkie kampanie były gorsze nawet od historii zaprezentowanych w BF3 i BF4 (które swoją drogą nie były wcale tragiczne), a tryb multiplayer w BFV padł ofiarą średnio udanych eksperymentów. Ta marka zdecydowanie potrzebuje świeżego startu i mam nadzieję, że tym razem doczekamy się bardzo dobrego FPS-a.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.