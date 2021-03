Wiemy, gdzie może rozegrać się akcja Battlefield 6. EA zostawiło kilka wskazówek

Electronic Arts zostawiło sporo poszlak odnośnie umiejscowienia Battlefield 6. Możliwe, że poznaliśmy kraj, w którym osadzona zostanie kampania lub jedna z map.

Premiera nowej odsłony serii Battlefield jest coraz bliżej. EA niedawno zareagowało na plotki na temat gry, czym mocno rozbudziło wyobraźnię fanów.

Dodatkowo okazało się, że mogliśmy poznać jedną z lokacji obecnych w grze już dawno temu. Gracze natknęli się na kilka wskazówek.

Battlefield 6 rozegra się częściowo w Kazachstanie?

Pierwsza z nich została ukryta we wczesnym tech-demie gry. Zaprezentowano je na jednej z konferencji i chodzi konkretnie o fragment z twarzą żołnierza. Jak podaje AltChar, gracze odkryli, że na jego nosie znajduje się ciąg cyfr, które bynajmniej nie są przypadkowe. Ich odpowiednie ułożenie wskazuje koordynaty pewnego miejsca w Kazachstanie. To jednak nie koniec poszlak.

Dodatkowo jedna ze skórek do Battlefield V również kryje tajemnicę. W tym przypadku ciąg liczb na medalionie kostiumu również ukazuje konkretne koordynaty. Ponownie wskazują one na Kazachstan. Nie wierzę, że to niesamowity zbieg okoliczności

Według wcześniejszych przecieków, BF6 ma zaprezentować konflikt między NATO i Rosją. Starcie w Kazachstanie brzmi więc bardzo prawdopodobnie i lokacja pasuje do umiejscowienia gry w czasach współczesnych. To kraj z klimatem, który perfekcyjnie nada się na teren zmagań dziesiątek graczy.

Musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na więcej informacji. EA lubi bawić się z graczami w kotka i myszkę i nie zdziwię się, jeśli na odkrycie czekają jeszcze kolejne wskazówki.

Przy okazji wygląda na to, że nie poczekamy długo na ujawnienie szczegółów gry. Pierwszą prezentację mieliśmy ujrzeć wiosną i jest szansa, że będzie nam dane sprawdzić BF6 już za kilka miesięcy.

EA planuje rozpocząć testy Battlefield 6 bardzo wcześnie

Niedawne ogłoszenie EA powiązane z dołączeniem studia Criterion do produkcji gry zdradza istotny szczegół. Wydawca napisał w nim, że szykuje się do udostępnienia wersji alfa najszybciej w historii serii.

Projekt zmierza w kierunku najwcześniejszej Alfy tej serii, rozgrywka ma niespotykaną dotąd skalę, a my w pełni wykorzystujemy technologię konsol nowej generacji. Zespół wykonał niesamowitą pracę, pomimo wyzwań związanych z pracą w domu. Chcemy wykorzystać naszą silną pozycję, skupić się na możliwościach, które stoją przed nami, i przygotować naszych twórców do odniesienia sukcesu, aby dostarczyć naszym graczom najlepsze możliwe doświadczenia tej jesieni. – czytamy w komunikacie EA

Tutaj również pozostawiono spore pole do interpretacji. Alfa Battlefield V miała miejsce pod koniec czerwca w roku premiery. Możemy więc śmiało wysnuć teorię, że wybrani gracze sprawdzą BF6 jeszcze w maju lub nawet kwietniu. Oby było warto czekać.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.