Dziś wreszcie zobaczymy Battlefield 6! Gdzie i o której godzinie oglądać pokaz?

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W końcu się doczekaliśmy. Już dziś po południu odbędzie się prezentacja Battlefield 6. Oto gdzie i o której godzinie będzie można obejrzeć pokaz.

Po wielu miesiącach czekania, fani serii Battlefield mogą otwierać szampana. Już dziś odbędzie się prezentacja najnowszej odsłony serii. Electronic Arts szykuje specjalną transmisję, na której zobaczymy materiał lub materiały z gry.

Prezentacja Battlefield 6 (lub Battlefield 2042) rozpocznie się dziś po południu. Odliczanie do pokazu wystartuje o godzinie 16:00 czasu polskiego. Po bliżej nieokreślonym przygotowaniu, zobaczymy prezentację nowego Battlefielda. Ciężko na ten moment określić, jak długo przyjdzie nam czekać po wystartowaniu odliczania.

Jeśli chcecie oglądać transmisję na żywo, możecie to zrobić na oficjalnym kanale YouTube gry. Wygląda na to, że EA nie przygotowało livestreama na żadnej innej platformie. Dodatkowo poniżej osadziliśmy okienko transmisji. Jeśli chcecie oglądać pokaz z nami, serdecznie zapraszamy!

Póki co nie wiadomo, czy zobaczymy tylko zwiastun, czy też fragment rozgrywki. W sieci krążą plotki głoszące, że EA zaprezentuje inny trailer, niż ten wyciekły do sieci. Biorąc pod uwagę, że dociekliwi gracze mogli obejrzeć praktycznie cały materiał przed pokazem, jest to prawdopodobne.

Pamiętajcie też, że Battlefield 6 otrzyma niedługo parę innych pokazów. Gra może zostać zaprezentowana na konferencji E3 prowadzonej przez Microsoft. Co więcej, z pewnością ujrzymy ją na wydarzeniu EA Play Live. Na razie musimy poczekać jeszcze parę godzin na oficjalną zapowiedź.