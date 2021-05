No i to tyle. Praktycznie cały trailer Battlefield 6 wyciekł do sieci

Według znanego insidera odpowiedzialnego za większość przecieków informacji o Battlefield 6 trailer gry znajdziemy już w zasadzie w całości w internecie. Według niego twórcy przesunęli jego premierę na czerwiec, aby przygotować inny, zastępczy zwiastun.

Cóż, w ostatnim czasie większość newsów o Battlefield 6 dotyczy jedynie jego trailera, którego jeszcze oficjalnie nie zobaczyliśmy. Gracze śmieją się, że jak tak dalej pójdzie, to ze skrawków zwiastuna skleją go sobie samodzielnie. Jak niedawno podawał Tom Henderson, do sieci wyciekło wcześniej około 80% wspomnianego filmu. Teraz on sam twierdzi, że sytuacja się zmieniła i w zasadzie wszystko jest już dostępne. Okazuje się, że na jego Discordzie jeden z użytkowników przesłał całe nagranie na serwer. Nie trzeba było czekać długo, by EA aktywnie zaczęło usuwać wideo z serwisów takich jak YouTube. Co ciekawe, według niego twórcy zdecydowali się podjąć nietypową decyzję.

I've also been told that "we'll almost certainly be seeing a different reveal trailer from the one that has leaked online" #BATTLEFIELD — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 24, 2021

Z powyższego wpisu dowiadujemy się, że DICE miałoby obecnie przygotowywać inny zwiastun produkcji ze względu na wcześniej wspomniany przeciek. Oprócz tego zdementowano plotki, jakoby „nieszczęsny trailer” miał być przygotowany pod inwestorów i nie miałby trafić do graczy.

The new theory going around is that the "Rocket Launch trailer" was for internal use for investors etc. I can say with 100% confidence, that this is not the case. Quite a lot of community members (not Game Changers) have seen this trailer.#BATTLEFIELD — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 24, 2021

Nie będę ukrywał, że całe to zamieszanie w związku z nowym Battlefieldem oraz jego przeciekami wydaje mi się coraz bardziej kuriozalne. Ostatnio nie ma dnia, żebyśmy nie dowiadywali się w tym temacie nowych informacji. Nie zmienia to faktu, że każda taka sytuacja sprawia, że jeszcze bardziej nie mogę się doczekać dnia pokazania czerwcowego nagrania. To właśnie na przyszły miesiąc przesunięto jego premierę.