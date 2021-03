Nowe informacje o Battlefield 6. EA podrzuca kolejne wskazówki

Battlefield 6 debiutuje już w tym roku. EA przeprowadziło wśród fanów serii ankiety, które wskazują na kilka nowości, które ujrzymy w grze. Możliwe, że gra skorzysta z elementów, które na rynku strzelanek wypromowało Call of Duty.

Najnowszy Battlefield powoli zbliża się do oficjalnej prezentacji. Flagowa seria strzelanin od EA rzekomo powróci w wielkim stylu, jednak gracze wciąż mają kilka obaw. BFV miał wiele problemów i fani cyklu liczą, że Electronic Arts wyciągnęło wnioski z błędów przeszłości. Firma postanowiła zbadać opinię graczy.

Ankieta EA sugeruje nowości w Battlefield 6

Niezastąpiony Tom Henderson znów podzielił się informacjami na temat BF6. Jak donosi wspomniany insider, EA przeprowadziło ankiety odnoszące się bezpośrednio do marki Battlefield. Możemy z nich wyciągnąć kilka ciekawych szczegółów.

Na początek warto wspomnieć o rzeczach, o których już słyszeliśmy dzięki Hendersonowi. W ankiecie pojawia się wątek modułu free-to-play i Battle Passa. Te dwa elementy są potencjalnie najbardziej kontrowersyjne i pojawiły się w przeciekach dużo wcześniej.

Dalej w ankiecie możemy zauważyć powrót lubianej funkcji. EA bada opinię na temat klanów lub plutonów. To nieodłączny element każdej większej, sieciowej strzelanki i nic dziwnego, że pojawia się również w tej ankiecie.

Dodatkowo ankieta wspomina również o ewoluujących mapach. To dość enigmatyczne pojęcie. Może chodzić o lokacje zmieniające się w trakcie jednej rozgrywki lub o stałą aktualizację map. Podejrzewam jednak, że chodzi o ten pierwszy przypadek. Pasowałoby to do wspominanej w przeciekach, bardzo zaawansowanej destrukcji otoczenia.

Ostatnim wartym wspomnienia zapytaniem są blueprinty broni. Podejrzewam, że chodzi o podobną mechanikę do tej znanej z serii Call of Duty. Umożliwia ona wyekwipowanie potężnego uzbrojenia bez wbijania odpowiedniego poziomu. Dodatkowo taki inwentarz jest często wzbogacony o efektowną skórkę i/lub ulepszenia.

Rzecz jasna ankieta nie potwierdza obecności powyższych rzeczy w grze w stu procentach. Możemy być jednak pewni, że przynajmniej część z nich pojawi się w ostatecznym produkcie. Tego typu badania mają na celu sprawdzenie zainteresowania graczy poszczególnymi elementami i ułatwienie odpowiednego zaplanowania kampanii marketingowej. Często przekładają się one również na terminarz aktualizacji w grze.

Nowy Battlefield wykorzysta doświadczenie Call of Duty

Ankieta wskazuje, że EA uczy się na sukcesie swojego największego konkurenta. Model biznesowy Battlefield V był delikatnie mówiąc dość kontrowersyjny i ostatecznie wyszło na to, że Elektronicy nieco pogubili się we własnej wizji rozwoju gry.

Battle Pass i moduł free-to-play to elementy, które przysłużą się przedłużeniu zainteresowania graczy. Sukces finansowy przepustek do Call of Duty i ogromne zainteresowanie darmowym Warzone tylko to potwierdzają. Z dobrymi decyzjami Activision przyszła jednak świetna jakość oferowanej zawartości. Jeśli EA chce powtórzyć sukces konkurenta, to musi dostarczyć przynajmniej dobry tytuł.

Pójście szlakiem CoD to mimo wszystko dobra wiadomość. Jeśli Battlefield 6 faktycznie zaoferuje graczom wspominaną w przeciekach nową jakość rozgrywki i doda do tego satysfakcjonujący rozwój, to możemy spodziewać się wielkiego hitu. Trzymam kciuki, aby EA udało się odzyskać zaufanie fanów cyklu.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.