Battlefield 2042 zyskało ważne funkcje, których zabrakło w becie. Oto niektóre z nich

Beta Battlefield 2042 nie była idealna, ale twórcy mają dobre wieści. Wiele brakujących funkcji zdążono już wprowadzić do gry.

Potwierdzono między innymi, że funkcja przywoływania dużego podglądu mapy pojawiła się już w produkcji. Na czas bety ją wyłączono, ale skorzystamy z niej w pełnej wersji BF2042.

Big Map, jak ją wewnętrznie nazywamy, została wyłączona. Niektórzy z Was zauważyli to w powiązaniach klawiszy, a wielu z was po prostu spodziewało się tego, bazując na wcześniejszych zachowaniach w grach Battlefield. Dziś mamy to w naszych buildach. (…). Umożliwia ona natychmiastowy przegląd miejsc, w których toczą się bitwy, gdzie walczą Wasi koledzy z oddziału (…).

– czytamy na blogu gry