Gameplay z Battlefield 2042 pokazuje specjalistów. Tarcza, wingsuit i… legalny wallhack

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Electronic Arts pokazało zupełnie nowy gameplay z Battlefield 2042. Tym razem możemy rzucić okiem na obecnych w grze specjalistów.

Jeśli myśleliście, że umiejętności pierwszej piątki ujawnionych wojaków są przesadzone, to tutaj robi się jeszcze ciekawiej. Zaprezentowane postacie posiadają skille pokroju tarczy balistycznej, zwrotnego wingsuita, skrzynki z wyposażeniem i czegoś na kształt legalnego wallhacka, który pokazuje wrogów za ścianą. Oczywiście ta ostatnia umiejętność ma dość ograniczone pole działania, ale jej obecność nadal może wzbudzać spore wątpliwości. Ja kompletnie nie mogę się przekonać do takich skilli w żadnej grze.

Czuję, że BF2042 czeka wiele zmian balansu rozgrywki po premierze. Choć wprowadzenie postaci z umiejętnościami jest moim zdaniem dobrym pomysłem, niektóre z nich z pewnością będą na początku zbyt słabe lub zbyt mocne. Mam jednak nadzieję, że twórcy szybko zbalansują gameplay.

Jeśli ominął Was poprzedni zwiastun Battlefield 2042, znajdziecie go w tym miejscu. To prezentacja trybu Hazard Zone, który posiada całkiem ciekawe założenia. Kolejne materiały z BF2042 powinny pojawić się w ciągu najbliższych tygodni. Premierę zaplanowano na 19 listopada bieżącego roku.