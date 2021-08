Tona gameplay’ów z Battlefield 2042 wyciekła do sieci. Nie ufajcie im do końca

Gracze masowo wrzucają do sieci nagrania z technicznych testów Battlefield 2042. Jeśli chcecie obejrzeć gameplay, nietrudno go znaleźć.

Niedawno ruszyły techniczne testy nowej odsłony Battlefield. Wybrani szczęśliwcy mogą już angażować się w rozgrywkę, a zaangażowanych graczy jest tak wielu, że nie może obyć się bez przecieków.

W sieci pojawiła się cała masa nagrań z rozgrywki oraz zrzutów ekranu. Są wśród nich dłuższe pokazy meczów, ale też prezentacje obecnych w grze postaci.

Nie ufajcie jednak do końca temu, co widzicie. Electronic Arts zaznacza, że do testów udostępniono wczesną wersję gry. Całe wydarzenie ma na celu sprawdzenie działania serwerów, a nie oddanie w ręce graczy prezentacji rozgrywki. Oznacza to, że wiele elementów w tej konkretnej wersji Battlefield 2042 nie też zostało jeszcze dopracowanych.

Poniżej znajdziecie kilka gameplay’ów. Miejcie na uwadze, że są one dostępne w chwili publikacji tego artykułu i mogą zostać wkrótce usunięte. Nie zachęcam również do udostępniania tego typu nagrań w sieci, ponieważ może to poskutkować zablokowaniem dostępu do wczesnej wersji gry oraz wykluczenia z przyszłych testów prowadzonych przez Electronic Arts.

dog from battlefieldleaks