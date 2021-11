Battlefield 2042 na porównaniu z BF3 i Bad Company 2. Te same mapy, zupełnie inna generacja

Na YouTubie pojawił się filmik podsumowujący zmiany, jakie przeszła w ciągu ostatnich lat seria Battlefield. Najnowszy Battlefield 2042 zaoferuje znane już mapy, ale w zupełnie nowym wydaniu.

Tryb Portal może finalnie okazać się nie dodatkiem, a głównym daniem w najnowszej części uwielbianej serii strzelanek.

Battlefield 2042 to takie lepsze BF3

W tym miejscu znajdziecie kompleksowe omówienie wszystkiego, co zaoferować ma tryb Portal w Battlefield 2042. Wychodzi na to, że niepozorne początkowo narzędzie może dla wielu fanów stanowić główny argument za zakupem gry. A przynajmniej ja przychylam się coraz śmielej ku tej opcji.

W trybie Portal będziemy mogli rozegrać personalizowane mecze w realiach Battlefield 3, Bad Company 2 i BF1942. Oczywiście możemy też to mieszać – nikt nie zabroni nas przeciwstawić sobie klasycznego M4 Shermana z całą drużyną nowoczesnych dronów. W internecie pojawiło się nowe wideo, na którym widzimy graficzne porównanie najnowszej odsłony z poprzednimi, które w zasadzie także się w niej „znajdują”.

Mapy, pojazdy i nawet żołnierze wyglądają, jak żywcem wyciągnięci z całkiem niezłego remastera. Stare modele i mapy z poprzednich części prezentują się w BF2042 dokładnie tak, jak możemy się tego spodziewać – dużo lepiej. Nie da się jednak ukryć, że taki Battlefield 3 wciąż nie boli w oczy.

W BF2042, co oczywiste, tekstury są znacznie wyższej rozdzielczości, poprawiono efekty graficzne i drobne detale. W przeciwieństwie do poprzedników nowa cześć zaoferuje znacznie żywszą paletę kolorów i poprawiony kontrast. Wygląda to naprawdę fajnie i liczę, że twórcy staną na wysokości zadania.