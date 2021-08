14 ciekawostek z testów Battlefield 2042. Nie chcę ich wszystkich w premierowej wersji

Użytkownicy Reddita wspólnymi siłami zebrali wszelkie nowinki dotyczące Battlefield 2042. Można się z nich dowiedzieć wielu interesujących faktów o obecnej wersji testowej BF2042.

Na Redditcie powstał ciekawy wątek, w którym gracze zbierają różne ciekawostki i nowości z gry. Ich materiałem źródłowym są przecieki wideo z zapisu rozgrywki Battlefield 2042. Nie należy przykładać bardzo dużego przywiązania do poniższej listy, bo do premiery zostało trochę czasu (jest zaplanowana na 22 października tego roku). Twórcy mogą jeszcze wprowadzić wiele zmian.

Pełna lista nowinek w Battlefield 2042:

Destrukcja otoczenia jest gorsza, jednak deformacja ziemi została poprawiona (podobna do BF1);

Nie ma animacji wchodzenia i wychodzenia do pojazdów;

Taktyczny sprint (podobny do tego z Call of Duty Modern Warfare 2019).

Fizyka pojazdów została znacznie polepszona;

Można jeździć cywilnymi pojazdami;

Można zmieniać rodzaj amunicji w broni;

16 naziemnych pojazdów na mapie Orbital (łącznie z mechanicznym psem);

Rakieta występująca na mapie Orbital startuje na końcu każdej tury (choć ta kwestia jest prawdopodobnie zbuggowana);

Animacja wykrwawiania się i prośby o wskrzeszenie z BF 5 wciąż są w grze;

Można składać i rozkładać spadochron w locie;

Brak animacji podnoszenia amunicji i apteczki;

Ślizg jest szybszy niż w BF5, podobny jak w Apex Legends;

W grze wciąż występuje samoregeneracja zdrowia;

Animacje zabójstwa przy pomocy broni białej, będą teraz odtwarzane z perspektywy trzeciej osoby (tę informację przekazał akurat Tom Henderson, który zresztą wiele zdradził na temat nadchodzącego CoD’a i samego BF2042).



Sam miałem okazję zobaczyć pięciominutowy zlepek gameplay’ów z testowej wersji Battlefield 2042 i wiele z tych informacji się potwierdza. Jeśli mam być szczery, to nie ze wszystkiego jestem zadowolony. Szybkość poruszania się zbyt mocno jest upodobniona do tej z Call of Duty. Dla mnie bieganie i ślizg powinny być wolniejsze. Brak niektórych animacji także boli, to samo tyczy się destrukcji budowli. Poza tym nie pasuje mi fakt, że zabójstwa przy pomocy broni białej są pokazywane z trzeciej perspektywy osobowej.

Nie zapominajmy, że testowa wersja Battlefield 2042 zawierała jedynie 17 GB. Z tego też powodu w finalnej grze możemy ujrzeć np. niektóre animacje, których aktualnie brakuje. Deweloperzy mają jeszcze trochę czasu, aby pozmieniać niektóre elementy rozgrywki, tak aby dopasować je do feedbacku społeczności. Przypominam, że wczoraj odbyła się premiera filmu „Exodus„.