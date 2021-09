Rozdają, to korzystajcie. Dwa darmowe dodatki do Battlefield 1 i Battlefield 4, dla wszystkich

Za darmo możemy dostać nowe mapy, bronie i tryby do Battlefield 1 i Battlefield 4. Dodatki pobierzemy na PC oraz konsolach PlayStation i Xbox.

Electronic Arts przygotowało dwie miłe niespodzianki dla graczy. Wszyscy chętni mogą odebrać za darmo DLC Niespokojne wody do Battlefield 1 oraz Wojna na morzu do Battlefield 4. Lubicie morskie klimaty? Niezależnie od odpowiedzi, macie możliwość przypisania rozszerzeń do swoich kont na zawsze.

Dodatki do Battlefield 1 i Battlefield 4 na różne platformy:

Co ciekawe, nie musicie posiadać pełnych gier, aby DLC przypisać do konta.

Rozszerzenie Niespokojne wody do Battlefield 1 zawiera:

Mapy: Przylądek Helles (Gallipoli), Achi Baba (Gallipoli), Zeebrugge (Morze Północne), Zatoka Helgolandzka (Morze Północne);

Nowy mundur: Imperium Brytyjskie – Royal Marines;

Nowa operacja na Półwyspie Gallipoli w roku 1915;

Tryb gry Podbój i najazd;

Dodatkowych sześć broni do odblokowania: karabinek okopowy M1917, Maschinenpistole M1912/P.16, karabin Farquhar-Hill, KM M1917, karabinek Carcano M91 oraz karabin Arisaka wz. 38;

Nowa klasa elitarna – Infiltrator;

Nowy niszczyciel (klasy L) i sterowiec (typu C);

Dodatkowe nieśmiertelniki, gwiazdki za służbę itp.

Dodatek Wojna na morzu do Battlefield 4 zawiera:

4 nowe mapy: Zagubione Wyspy, Bitwa o Spratly, Łamacz Fal, Operacja Moździerz;

Trzystrzałowy granatnik dla klasy szturmowca i miny przeciwlotnicze dla technika;

Nowy poduszkowiec;

Klasyczny tryb Tytana z Battlefield 2142.

Bawcie się dobrze na wodzie i na lądzie!