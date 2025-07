Legendarny FPS w wersji Premium za 9 zł zamiast 180 zł

Gracze, to nie żart – jedna z najlepszych części Battlefield w najbardziej rozbudowanej edycji jest do dostępna niemal za darmo.

Battlefield 4: Premium Edition, która normalnie kosztuje 179,90 zł jest dostępna za ułamek swojej pierwotnej ceny. Obecnie można zdobyć klucz do pełnej edycji Premium za zaledwie 8,98 zł. To ponad 95% zniżki, dzięki której możesz wskoczyć w sam środek intensywnych, 64-osobowych bitew za mniej niż koszt paczki chipsów.

Battlefield 4: Premium Edition – promocja na klucz PC

W pakiecie znajdziesz nie tylko podstawową wersję gry, ale również wszystkie 5 dodatków, w tym 20 map, nowe tryby, 48 zadań specjalnych oraz mnóstwo wyjątkowych opcji personalizacji. Dodatkowo, gracze Premium otrzymują pierwszeństwo w dostępie do serwerów i aż 12 pakietów bojowych z dodatkami do broni, bonusami do doświadczenia i unikalnymi elementami kosmetycznymi.

Co czeka na graczy w Battlefield 4 Premium Edition?

Dynamiczne pola walki reagujące na twoje działania: zatapiaj statki, zalewaj ulice i twórz przewagę taktyczną w czasie rzeczywistym.

reagujące na twoje działania: zatapiaj statki, zalewaj ulice i twórz przewagę taktyczną w czasie rzeczywistym. Pełna kontrola nad pojazdami – od śmigłowców po kanonierki i myśliwce.

– od śmigłowców po kanonierki i myśliwce. Kampania dla jednego gracza – pełna napięcia akcja, której początek rozgrywa się w ogarniętym chaosem Szanghaju.

– pełna napięcia akcja, której początek rozgrywa się w ogarniętym chaosem Szanghaju. Rozbudowany tryb wieloosobowy – gdzie strategia, współpraca i szybki refleks to klucz do zwycięstwa.

Jeśli do tej pory nie grałeś w Battlefield 4, teraz naprawdę nie masz już wymówki. Za mniej niż 9 zł otrzymujesz kompletny zestaw, który zapewni dziesiątki (jeśli nie setki) godzin rozgrywki.

Źródło: Instant Gaming