Już miesiąc temu miały ruszyć pierwsze zdjęcia do filmu „The Batman Part Two”, które niestety przez strajk scenarzystów, przeniesiona na marzec 2024. Teraz okazuje się, że prawdopodobnie nawet tego terminu nie uda się dotrzymać.

Otóż wszystko przez fakt, że nadal nie ma gotowego scenariusza dla filmu Batman 2. Według portalu World of Reel, ten ma być ukończony najpóźniej do lutego przyszłego roku, co oczywiście opóźni rozpoczęcie prac na planie zdjęciowym.

Premiera „Batman 2” 5 października 2025 roku

Premiera „The Batman Part Two” będzie więc najwcześniej pod koniec 2025 roku. Jeszcze w czerwcu, mówiło się o dacie debiutu 5 października 2025 r. Teraz trudno przewidzieć, czy producent nie opóźni premiery. Zapewne kilka najbliższym miesięcy będą kluczowe dla losów filmu.

Batman 2, czy też „The Batman Part Two” ma być kontynuacją filmu z 2022 roku, gdzie w rolę Człowieka Nietoperza wcielił się Robert Pattinson. Pingwina zagrał z kolei Colin Farrell, a Kobietą Kota Zoe Kravitz. Produkcja została bardzo dobrze przyjęte przez fanów jak i krytyków filmowych na całym świecie.