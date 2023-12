Wielkie tegoroczne kinowe hity już w polskim streamingu. Gigantyczne premiery

Dwie wielkie kinowe premiery tego roku już dostępne go oglądania w Polsce. Gdzie obejrzycie Barbie? A może szukacie platformy z najnowszym Indianą Jonesem?

15 grudnia, czyli dziś, stała się rzecz wielka dla polskich „domowych kinomanów”. Entuzjaści oglądania filmów w domu, z tanim popcornem, swobodą wyjścia do toalety i doboru lektora/napisów mogą już teraz odpalać dwie platformy SVOD – Disney+ i HBO Max. Znajdziecie na nich bowiem spore tegoroczne premiery.

Trochę trzeba było na nie czekać, ale zgodnie z przypuszczeniami, Barbie w końcu doczekała się premiery w streamingu. Za film odpowiada korporacja Warner Bros. Naturalną więc koleją rzeczy obraz dostępny jest już teraz na HBO Max. Oczywiście dotyczy to globalnej premiery, w tym także i fanów z naszego kraju. Jeśli więc posiadacie subskrypcję, możecie już teraz szykować przekąski. Barbie to w końcu jeden z największych tegorocznych przebojów kinowych. Szkoda więc go pominąć.

Chyba że taka tematyka akurat nie obchodzi Was w ogóle. Nic straconego, bo fani nieco mocniejszych wrażeń (ale bez przesady!) mogą odpalać film Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. Ten dostępny jest od dzisiaj na Disney+, czyli konkurencyjnej streamingowej platformie. To świetna wiadomość dla wszystkich, którym nie było spieszno w czerwcu do kina, ale na premierę w streamingu nie mogli się doczekać.

Warto przy okazji wspomnieć o tym, że Disney+ od jakiegoś czasu jest w Polsce droższy. Z kolei HBO Max zmienia się w Max. Wedle zapewnień grupy Discovery, oznacza to przede wszystkim więcej dostępnych treści.