Niespodziewanie Baldur’s Gate: Dark Alliance trafi ponownie na konsole. Cena powala na kolana

Po ponad 20 lat od premiery Baldur’s Gate: Dark Alliance gra ponownie zostanie wydana na konsolach ubiegłej i obecnej generacji. Niektóre z nich obsłużą nawet rozdzielczość 4K.

Potwierdziły się plotki portu Baldur’s Gate: Dark Alliance na konsole obecnej generacji. Nie jest to jednak remake lub remaster, a ponownie wydanie tej samej gry. Na szczęście sprzęty obecnej generacji (za wyjątkiem Switcha i Xbox Series S) będą wspierać nawet rozdzielczość 4K, co ucieszy wielu fanów serii. Sprawdźcie poniży trailer premierowy, który przed momentem trafił do sieci:

Premiera gry już jutro, 7 maja 2021 roku. W reedycję zagramy na Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 i Nintendo Switch. Cena może być zaskoczeniem, bo zapłacimy aż 29,99 dolarów. To trochę dużo jak na tytuł mający 20 lat na karku.

Według oficjalnych informacji nie wiadomo nic na temat cross save’u, co na pewno przydałoby się posiadaczom między innymi „pstryczka”. Gra reklamuje się również obsługa trybu multiplayer, jednakże nie dowiedzieliśmy się czegokolwiek na temat możliwości zagrania między różnymi konsolami. O to z resztą ciężko ostatnio dla twórców planujących wydawać produkcje na sprzęcie Sony.

Niestety, deweloperzy milczą o wydaniu gry ponownie na PC. Nie zdziwiłbym się, gdyby już niedługo byśmy o tym usłyszeli. Bez wątpienia seria Baldur’s Gate ma masę fanów na całym świecie, więc byłby to dobry ruch ze strony twórców.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.